Путин рассказал о ключе успеха центра «Сириус»

«Ключ к успеху “Сириуса” в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников, учителей и наставников. Воспитание гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина», — сказал Путин на открытии концертного зала в «Сириусе».