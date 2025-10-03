Путин рассказал о ключе успеха центра «Сириус»

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о ключе успеха Образовательного центра «Сириус», подчеркнув его способность сделать из отдельных людей единый народ.
«Ключ к успеху “Сириуса” в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников, учителей и наставников. Воспитание гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина», — сказал Путин на открытии концертного зала в «Сириусе».
Глава государства отметил, что особое предназначение центра заключается в воспитании в его стенах гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина, в способности сделать отдельных физических лиц народом, общностью людей, сплоченных единством духовных ценностей, традициями, культурой, языком, историей, общими интересами и общим будущим.