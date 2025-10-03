Путин пообещал наращивать возможности «Сириуса»

«Обязательно будем расширять его исследовательскую инфраструктуру для создания и испытания продуктов нового технологического уклада, в целом наращивать возможности “Сириуса”, чтобы в новом историческом этапе серьезно возросла его роль в развитии России, и его воспитанники вносили еще более весомый вклад в благополучие и процветание нашего Отечества», — сказал Путин на открытии концертного зала в «Сириусе».