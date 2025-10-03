Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал наращивать возможности «Сириуса»

Путин пообещал наращивать возможности Сириуса, чтобы роль центра возрастала.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал наращивать возможности «Сириуса», чтобы роль центра в развитии РФ возрастала.

«Обязательно будем расширять его исследовательскую инфраструктуру для создания и испытания продуктов нового технологического уклада, в целом наращивать возможности “Сириуса”, чтобы в новом историческом этапе серьезно возросла его роль в развитии России, и его воспитанники вносили еще более весомый вклад в благополучие и процветание нашего Отечества», — сказал Путин на открытии концертного зала в «Сириусе».