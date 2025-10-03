В Кабардино-Балкарии восстановят средневековую башню Болат-Кала

Башню Болат-Кала, построенную в XII-XIII веках, реконструируют в высокогорном ауле Кюнлюм Кабардино-Балкарии. Это соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.
Это первый подобный проект в республике. Его разработало архитектурное бюро «Кавказ-реставрация» после лазерного сканирования стен и основания памятника. Планируется также обустройство смотровой площадки и пешеходной тропы. Крепость включат в туристические маршруты. Завершить работы планируют в 2027 году.
Отметим, что башня расположена на скале в Черекском ущелье. Историки считают, что она принадлежала правителю Болату и пережила нашествие Тамерлана.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.