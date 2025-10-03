Главные новости недели с 29 сентября по 3 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 29 сентября по 3 октября 2025 года.
Владимир Путин выступил на форуме «Валдай»
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он обрисовал картину радикально изменившегося мира, подвел итоги кризиса однополярности и обозначил роль России в новой эпохе.
Трамп перебросил к берегам России подводные лодки
«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — заявил Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.
Правительство США приостановило работу
1 октября в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Администрация США считает, что это будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд.
Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки»
Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал владельца группы компаний «КДВ» («Кириешки», «Яшкино») Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы, в том числе в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях, были изъяты в доход государства.
Израиль задержал суда флотилии «Сумуд» с Гретой Тунберг
Израильские суда блокировали флотилию «Сумуд» («Флотилия стойкости»), которая направлялась с гуманитарной миссией к берегам сектора Газа. На борту одного из кораблей находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала. Несмотря на возвращение двух членов экипажа на борт судна, им вручили повестку о явке в суд Бреста за «отказ подчиниться требованиям властей».