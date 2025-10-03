Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 29 сентября по 3 октября 2025 года

Итоги недели с 29 сентября по 3 октября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 29 сентября по 3 октября 2025 года.

Владимир Путин выступил на форуме «Валдай»

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он обрисовал картину радикально изменившегося мира, подвел итоги кризиса однополярности и обозначил роль России в новой эпохе.

Трамп перебросил к берегам России подводные лодки

Источник: Reuters

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — заявил Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

Правительство США приостановило работу

Источник: Reuters

1 октября в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Администрация США считает, что это будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд.

Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки»

Источник: РИА "Новости"

Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал владельца группы компаний «КДВ» («Кириешки», «Яшкино») Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы, в том числе в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях, были изъяты в доход государства.

Израиль задержал суда флотилии «Сумуд» с Гретой Тунберг

Источник: Reuters

Израильские суда блокировали флотилию «Сумуд» («Флотилия стойкости»), которая направлялась с гуманитарной миссией к берегам сектора Газа. На борту одного из кораблей находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций

Источник: Reuters

Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала. Несмотря на возвращение двух членов экипажа на борт судна, им вручили повестку о явке в суд Бреста за «отказ подчиниться требованиям властей».

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше