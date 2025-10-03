Путин поздравил руководителя фонда «Талант и успех» с днем рождения

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву с днем рождения.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре «Сириус». Российский лидер отметил, что «Сириус» в этом году отмечает свое десятилетие, и поздравил тех, кто стоял у его истоков: педагогов, учёных, музыкантов, тренеров.
«Сотрудники региональных центров поиска и поддержки одарённых детей. Это, конечно же, работники и члены попечительского совета фонда “Талант и успех” и его бессменный руководитель Елена Владимировна Шмелева. У Елены Владимировны сегодня день рождения. Мы вас сердечно поздравляем», — сказал Путин на церемонии.