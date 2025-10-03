Ричмонд
Путин назвал особое предназначение школы

Путин назвал особым предназначением школы превращение людей в единый народ.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал особым предназначением школы превращение отдельных людей в единый народ, сплоченный единством духовных ценностей и традиций.

«В этом как раз и заключается особое предназначение школы. Она делает отдельных физических лиц народом. То есть той общностью сплоченных единством духовных ценностей, традиций, культуры, языком, историей, неразрывно связанных между собой общими интересами и общим будущим, единым российским народом», — сказал глава государства на концерте в честь 10-летия Образовательного центра «Сириус».