Путин назвал особое предназначение школы

«В этом как раз и заключается особое предназначение школы. Она делает отдельных физических лиц народом. То есть той общностью сплоченных единством духовных ценностей, традиций, культуры, языком, историей, неразрывно связанных между собой общими интересами и общим будущим, единым российским народом», — сказал глава государства на концерте в честь 10-летия Образовательного центра «Сириус».