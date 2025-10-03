Ричмонд
В Омске стартовало строительство Северного обхода

Новая 66-километровая трасса с двумя мостами разгрузит Омск от транзитного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омской области официально стартовало строительство Северного обхода города — одного из самых масштабных инфраструктурных проектов последних десятилетий. Первая свая будущего моста через Иртыш была забита на строительной площадке в присутствии губернатора Виталия Хоценко, представителей федеральных ведомств и инвесторов.

На церемонии запуска строительства в режиме телемоста выступили заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Вице-премьер подчеркнул, что обход не только разгрузит городские магистрали, но и навсегда изменит логистическую карту Сибирского федерального округа.

«Это новая транспортная артерия, которая сократит транзитный пробег по маршруту Тюмень — Новосибирск более чем на 20 км, улучшит экологию в городе и даст импульс развитию северной и восточной частей агломерации», — отметил Хуснуллин.

Фото: Сергей Мельников.

Финансирование проекта, стоимость которого оценивается более чем в 27 млрд рублей на период с 2026 по 2030 год, обеспечивается за счёт средств федерального бюджета, внебюджетных источников и банковских инвестиций. Газпромбанк, ДОМ.РФ и группа компаний «Нацпроектстрой» выступают ключевыми партнёрами в реализации инициативы.

Строительство будет вестись в полном объеме: трасса будет четырехполосной, расчетная скорость составит 120 км/ч, будет построено 19 путепроводов, пять развязок, две мостовые переправы (через Иртыш и Омь) и шесть площадок для отдыха.

«Северный обход — самый масштабный проект последних десятилетий в Омской области. Это почти 66 километров современной трассы с пятью развязками и двумя мостами, включая новый мост через Иртыш. Обход позволит разгрузить городские магистрали, сделает воздух в Омске чище, а жизнь омичей комфортнее и безопаснее. Важно, что это не только дорожный объект, но и катализатор развития всей северной части агломерации, новых производств, жилищного строительства и инвестиций», — подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.

Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер добавил, что реализация проекта «обеспечит устойчивую транспортную связь с Восточной и Центральной Сибирью» и станет важным шагом в развитии региона.

«Возведение Северного обхода Омска позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, значительно улучшится комфорт городской среды в интересах жителей и гостей областного центра (за счет выноса транзитного грузового движения за пределы черты города). Второй аспект — логистический. Рост перевозок сегодня остро ставит вопрос создания обходов крупных городов. Это обеспечивает баланс между требованиями экономического роста и качеством жизни в мегаполисах. Проект наладит устойчивую транспортную связь с Восточной и Центральной Сибирью, принесет региону новые рабочие места, улучшит жилищную и сопутствующую дорожную инфраструктуру. Мы рады сделать этот шаг в будущее с нашими надежными партнерами: ДОМ.РФ, ГК “Нацпроектстрой” и Омской областью. Поздравляю всех собравшихся с этим символичным моментом», — отметил Павел Бруссер.

Фото: Сергей Мельников.

Проект реализуется при поддержке Правительства РФ и входит в стратегический план развития транспортной системы России до 2030 года. Северный обход протяженностью почти 66 км соединит федеральные трассы на Тюмень и Новосибирск, выведет транзитный грузовой транспорт за пределы города и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Азия» с выходами на Китай, Монголию и КНДР.

