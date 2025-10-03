В Омске стартовало строительство Северного обхода

«Возведение Северного обхода Омска позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, значительно улучшится комфорт городской среды в интересах жителей и гостей областного центра (за счет выноса транзитного грузового движения за пределы черты города). Второй аспект — логистический. Рост перевозок сегодня остро ставит вопрос создания обходов крупных городов. Это обеспечивает баланс между требованиями экономического роста и качеством жизни в мегаполисах. Проект наладит устойчивую транспортную связь с Восточной и Центральной Сибирью, принесет региону новые рабочие места, улучшит жилищную и сопутствующую дорожную инфраструктуру. Мы рады сделать этот шаг в будущее с нашими надежными партнерами: ДОМ.РФ, ГК “Нацпроектстрой” и Омской областью. Поздравляю всех собравшихся с этим символичным моментом», — отметил Павел Бруссер.