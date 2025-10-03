Ричмонд
Власти Ростовской области сообщили о достаточном количестве топлива в регионе

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на увеличение спроса, ситуация с топливом в Ростовской области оценивается как стабильная. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

По словам первого замглавы донского минпромэнерго, потребителей на АЗС стало больше из-за роста транзитного транспорта и сезонных работ аграриев.

— Крупные сетевые автозаправочные станции работают в штатном режиме. Однако на небольших локальных заправках из-за возросшей нагрузки возникают временные задержки, — прокомментировал Вячеслав Тимченко.

Небольшие трудности отмечаются на севере области — в тех территориях, где нет развитой сети крупных поставщиков. Власти активно помогают муниципалитетам решать логистические вопросы.

— Совместно с РЖД оказываем содействие в ускорении доставки топлива, мониторим запас топлива на нефтебазах, а также оперативно запрашиваем информацию о сроках поставок у региональных операторов, — рассказал Вячеслав Тимченко.

Крупные поставщики постоянно следят за текущим потреблением. Также в регионе работает специальный штаб по обеспечению нефтепродуктами.

