Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами наставников и учителей в «Сириусе» рассказал про их воспитанников — участников спецоперации.
Торжественная церемония состоялась в пятницу в новом концертном центре «Сириус».
«Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден учитель истории Ильинской школы Тюменской области Олег Леонидович Плесовских. Талантливый педагог, он оказал огромное и по-настоящему сильное влияние на мировоззрение своих учеников. Кавалером трех орденов Мужества стал Виктор Квасов, героем России — Жумабай Раисов. Это высокое звание присуждено ему посмертно», — рассказал Путин.
Он отметил, что высокая награда за наставничество была присвоена учителю гимназии № 53 Пензенской области Светлане Степановой.
«Особая гордость педагога — ее ученик, кавалер двух орденов Мужества, двух медалей за отвагу, медали Нестерова Артём Николаев. На счету героя — 130 боевых вылетов в зоне специальной военной операции. Сейчас Артём готовится служить стране на новом поприще — в правительстве Пензенской области», — сказал президент.
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Артем Николаев в этом году был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области.
Свою первую учительницу из Омского лицея Татьяну Тимкину считает главным наставником кавалер двух орденов Мужества, медали за Отвагу и медали Суворова Николай Сергиенко, рассказал Путин.
«Сейчас Татьяна Николаевна активно трудится в региональной ветеранской организации, учит ребят быть сопричастными судьбе родной страны. Сегодня она также будет награждена знаком отличия за наставничество», — отметил он.
Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» был удостоен директор спортивной школы «Бастион» города Владивостока Вячеслав Иванов. В числе его воспитанников — победители и призеры чемпионатов мира и России.
«Один из учеников Вячеслава Юрьевича, Сергей Кузьминчук, стал офицером армии России. Награжден золотой звездой Героя России за участие в специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено учителю русского языка и литературы из Пскова Светлане Магере.
«Среди лучших учеников Светланы Ивановны — кавалер медали Суворова Мария Мусатова, которая с первых дней специальной военной операции оказывает помощь нашим бойцам», — сообщил президент.
Также заслуженным учителем России стала учитель средней общеобразовательной школы № 9 в Ленинградской области Зоя Никитина.
«Все 35 лет она передаёт ученикам знания, жизненную мудрость, любовь к Родине. Воспитанник Зои Анатольевны Антон Шорохов — кавалер Ордена Мужества, награждён медалью Суворова, один из участников программы “Время героев”, — рассказал глава государства.
В марте этого года Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Антон Шорохов был назначен главным советником Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.