Путин рассказал о героях СВО, чьи учителя получили госнаграды

«Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден учитель истории Ильинской школы Тюменской области Олег Леонидович Плесовских. Талантливый педагог, он оказал огромное и по-настоящему сильное влияние на мировоззрение своих учеников. Кавалером трех орденов Мужества стал Виктор Квасов, героем России — Жумабай Раисов. Это высокое звание присуждено ему посмертно», — рассказал Путин.