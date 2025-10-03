На дороге Черемхово-Голуметь-Онот завершили капремонт участка длинной 8 км

В Иркутской области завершен капитальный ремонт важного участка автодороги Черемхово — Голуметь — Онот. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на региональное правительство, был обновлен 8-километровый отрезок трассы с 19 по 27 километр. На эти работы направлено 290 миллионов рублей из федерального бюджета.
— Эта дорога играет важную роль для района, так как по ней проходят маршруты школьных автобусов и транспорта между муниципальными образованиями, — пишет информационное агентство.
Были установлены 12 водопропускных труб, уложено современное асфальтобетонное покрытие, укреплены кюветы и смонтированы барьерные ограждения. Для обеспечения удобства водителей и пассажиров создана площадка для отдыха с заездным карманом, беседкой и туалетом.
Параллельно начат капитальный ремонт следующего участка трассы с 0 по 7 километр — от Черемхово до федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В прошлом году уже был отремонтирован 10-километровый отрезок дороги и мост через реку Голуметь.