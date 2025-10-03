На дороге Черемхово-Голуметь-Онот завершили капремонт участка длинной 8 км

В Иркутской области завершен капитальный ремонт важного участка автодороги Черемхово — Голуметь — Онот. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на региональное правительство, был обновлен 8-километровый отрезок трассы с 19 по 27 километр. На эти работы направлено 290 миллионов рублей из федерального бюджета.