В поселке Рефтинском Свердловской области открылась обновленная библиотека

«32-е пространство в регионе, организованное по модельным стандартам, — это большой повод для поздравлений: и для Рефтинского, и для всех нынешних и будущих читателей библиотеки. Пространство называется “ДУША”. Здесь каждый уголок создан для пробуждения души, новых чувств, знаний. Здесь смогут найти себя и взрослые, и дети», — сказала первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.