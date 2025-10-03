В поселке Рефтинском Свердловской области открылась обновленная библиотека

Модельную муниципальную библиотеку открыли в поселке городского типа Рефтинском в Свердловской области. Ее модернизировали по национальному проекту «Семья», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«32-е пространство в регионе, организованное по модельным стандартам, — это большой повод для поздравлений: и для Рефтинского, и для всех нынешних и будущих читателей библиотеки. Пространство называется “ДУША”. Здесь каждый уголок создан для пробуждения души, новых чувств, знаний. Здесь смогут найти себя и взрослые, и дети», — сказала первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.
Дизайн-концепция библиотеки сочетает лаконичность, комфорт и современные технологии, создавая пространство с мягкими природными оттенками. В обновленной библиотеке есть современные функциональные зоны для чтения и камерных мероприятий, коворкинг-центр «Огни Рефта», событийный зал «Прожектор», детская игровая «Светлячки», компьютерный хаб «Лампа» с оборудованием для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Также там создано молодежное креативное пространство с возможностями для записи и монтажа фото- и видеоконтента. Фонд библиотеки пополнился художественными, научно-популярными и интерактивными книгами для всех возрастов — всего более 1,3 тыс. новых изданий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.