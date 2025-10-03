В Омской области улучшили дорогу Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка

Участок трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка с 144-го по 152-й км отремонтировали в Омской области. Работы выполнили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты сняли изношенный слой дорожного полотна и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки.
Отметим, что обновленная трасса Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка повысит транспортную связанность Таврического и Нововаршавского районов Омской области. Она обеспечит более безопасное и комфортное передвижение, а также сократит время в пути для местных жителей и транзитного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.