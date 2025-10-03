Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам дали советы для экономного осеннего отдыха

Вице-президент РСТ Горин: осенний период подходит для бюджетных путешествий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Осенний период предоставляет отличные возможности для бюджетных путешествий. Рекомендациями по планированию недорогого отдыха с NEWS.ru поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Специалист рекомендует выбирать для поездок межсезонье, избегая периодов школьных каникул и государственных праздников. Наиболее доступные цены на авиаперелеты и турпакеты устанавливаются в октябре, середине ноября, а также в промежутке с середины декабря до 10 января.

— Авиационные билеты открываются в продаже за 11 месяцев до вылета. Лучше всего покупать билет заранее, на распродажах, они бывают и ближе к дате вылета, — рекомендовал специалист.

Дополнительным фактором экономии может стать отслеживание курсов валют — при укреплении рубля международные путешествия становятся более доступными. На ценовую политику также влияет уровень конкуренции между перевозчиками на конкретных маршрутах.