«Контролируйте всё, вы платите за это»: куда в Татарстане жаловаться на холодные батареи

В Татарстане стартовал отопительный сезон. Госжилинспекция РТ напомнила жителям республики как действовать, если в квартире «недотоп» или «перетоп», пишет ИА «Татар-информ».
Почему в одной комнате батареи теплые, а в соседней — нет?
Начальник Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин отметил: в каждый дом должно поступать тепло. Если его нет, жильцы обязаны сообщить об этом в свою управляющую компанию.
«Обязательно потребитель должен проинформировать свой субъект управления о том, что у него что-то не так. Как правило, в этот период это звучит примерно так: “В спальне вроде всё хорошо, в зале тепла нет”. Это говорит о том, что один стояк “пошел”, а другой нет», — пояснил Тыгин.
По его словам, заявление жильцов должно быть официально зарегистрировано, а заявителю необходимо запросить номер заявки.
«Мы должны получить номер, это положено по закону. Это нам в дальнейшем позволяет отреагировать. Если нет обратной связи от управляющей компании, то выходите в органы местного самоуправления, Госжилинспекцию или прокуратуру», — отметил он.
Кто отвечает за подачу тепла?
Тыгин пояснил, что ответственность за подачу тепла разделена между тремя сторонами: ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и самими потребителями, которые должны следить за состоянием батарей.
Если жалоба жильцов подтверждается, управляющие компании или ТСЖ привлекаются к административной ответственности.
Если нет тепла, то будет административный акт. Мирной и гуманной акции инспекции в отношении того, что вовремя не справились с подачей тепла, не будет. Будет административная реакция. И по такому принципу: одна подтвердившаяся жалоба — один штраф", — подчеркнул глава инспекции.
Он добавил, что люди, особенно семьи с маленькими детьми и пожилыми, не могут ждать тепла неделями.
«В конце концов, инспекция не орган управления, а орган надзора. И мы пришли к выводу, что должны действовать более оперативно и жестко», — сказал Тыгин.
По данным ведомства, только в этом году в Госжилинспекцию поступило более 18 тыс. обращений. По результатам проверок вынесено более 3 тыс. предостережений и составлено около тысячи административных протоколов.
Какой должна быть температура в доме?
Отдельно Тыгин пояснил, почему тепло поступает не сразу во все дома.
«Пока не установятся стабильные минусовые температуры — это минус 5−10 градусов, очень сложно работает гидравлика. То есть тепло может до какого-то одного дома не дойти. Тем не менее ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны сделать всё, что от них зависит», — сказал он.
Нормативная температура в квартирах, по его словам, должна составлять от +18 до +22 градусов. Если показатель выше +24, жильцы могут требовать перерасчета.
«Температура выше 24 градусов уже подлежит перерасчету. За каждый градус коэффициент 0,15 снижения оплаты», — сказал начальник Госжилинспекции РТ.
Он отметил, что в инспекцию поступает много обращений не только на «недотоп», но и на «перетоп». Ситуация с +27−28 градусами в квартирах также является ненормальной.
«Семья вынуждена открывать окна. А если маленький ребенок? Получается, что в квартире нарушен режим влажности и есть сквозняк. Мы сразу же имеем больного ребенка. Поэтому возмущение обосновано», — подчеркнул Тыгин.
УК должны фиксировать заявки и перезванивать жильцам, иначе нарушают закон.
При необходимости замеров температуры жильцы могут обратиться в управляющую компанию или через систему ЖКХ. Отказ или бездействие будет считаться административным нарушением.
«Даже если телефон диспетчерской службы занят, вам обязаны перезвонить в течение 10 минут. Вы не должны дозваниваться туда 20 раз подряд. Можно даже подать обращение к нам, что никто не отвечает и не перезванивает. Нужно будет только предоставить скрин звонков с сотового телефона», — пояснил начальник Госжилинспекции.
Он также напомнил, что отдельный блок в квитанции — «содержание жилого помещения» — устанавливается собственниками на общем собрании. Если жильцы этим правом не воспользовались, тариф определяется постановлением исполкома, и управляющая компания не может добавить туда «ни копейки».
«Мы видим, что в основном используются тарифы исполкома. Это плохо. Этот тариф должны устанавливать жители. Почему его не установили, почему собрание не состоялось? Почему управляющие компании не получили от них перечня работ и услуг для дома?» — задал вопрос Тыгин.
Резюмируя, он обратился к жителям республики: «Если в каждом доме будет хотя бы какая-то часть активных компетентных людей, мы получим другое качество. Контролируйте всё: вы платите за это — и требуйте у своего субъекта управления».