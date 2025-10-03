В школе поселка Могойтуй в Забайкалье открыли агрокласс

Агротехнологический класс открыли в средней школе № 1 имени В. Р. Гласко в поселке городского типа Могойтуй Забайкалья при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщила руководитель краевого минсельхоза Альбина Корешкова.
«На средства инвесторов — пяти сельхозпредприятий, работающих на территории Агинского Бурятского округа, в период с июня по август 2025 года проведен капитальный ремонт агрокласса, а также приобретено оборудование для занятий школьников. Финансирование проекта составило 5,5 миллиона рублей», — рассказала Альбина Корешкова.
Финансовые средства для открытия агрокласса в Могойтуе предоставили «Агинский мясокомбинат», «Агролизинг плюс», сельскохозяйственные кооперативы «Сэсэг», «Прогресс» и «Кункур». В процессе обучения школьники освоят практические навыки, будут заниматься проектной деятельностью, например работать над кейсами по агротехнологиям и растениеводству. Ребята углубленно изучат биологию, химию, экологию и основы агрономии, а также будут участвовать в образовательных и научно-просветительских мероприятиях.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.