Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе поселка Могойтуй в Забайкалье открыли агрокласс

Ребята будут углубленно изучать биологию, химию, экологию и основы агрономии.

Агротехнологический класс открыли в средней школе № 1 имени В. Р. Гласко в поселке городского типа Могойтуй Забайкалья при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщила руководитель краевого минсельхоза Альбина Корешкова.

«На средства инвесторов — пяти сельхозпредприятий, работающих на территории Агинского Бурятского округа, в период с июня по август 2025 года проведен капитальный ремонт агрокласса, а также приобретено оборудование для занятий школьников. Финансирование проекта составило 5,5 миллиона рублей», — рассказала Альбина Корешкова.

Финансовые средства для открытия агрокласса в Могойтуе предоставили «Агинский мясокомбинат», «Агролизинг плюс», сельскохозяйственные кооперативы «Сэсэг», «Прогресс» и «Кункур». В процессе обучения школьники освоят практические навыки, будут заниматься проектной деятельностью, например работать над кейсами по агротехнологиям и растениеводству. Ребята углубленно изучат биологию, химию, экологию и основы агрономии, а также будут участвовать в образовательных и научно-просветительских мероприятиях.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.