В школе поселка Могойтуй в Забайкалье открыли агрокласс

Финансовые средства для открытия агрокласса в Могойтуе предоставили «Агинский мясокомбинат», «Агролизинг плюс», сельскохозяйственные кооперативы «Сэсэг», «Прогресс» и «Кункур». В процессе обучения школьники освоят практические навыки, будут заниматься проектной деятельностью, например работать над кейсами по агротехнологиям и растениеводству. Ребята углубленно изучат биологию, химию, экологию и основы агрономии, а также будут участвовать в образовательных и научно-просветительских мероприятиях.