Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет-магазин остался должен покупателям миллионы: он не доставил товар вовремя

В Уфе «Premium store» заплатит 6,4 млн рублей за недоставленный товар.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе Роспотребнадзор добился в суде взыскания с владелицы интернет-магазина «Premium store», более 6,4 миллиона рублей в пользу 27 потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Граждане заключили с индивидуальной предпринимательницей Эльвиной Ситниковой договоры купли-продажи товаров со сроками доставки от 30 до 45 дней. Несмотря на то, что покупатели полностью оплатили заказы, техника в установленные сроки доставлена не была.

Роспотребнадзор принял решение о направлении коллективного иска в суд для защиты прав потребителей. Уфимский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и потребителей.

С предпринимательницы взыскано:

— стоимость приобретенных товаров — 2 581 000 рублей;

— неустойка — 1 565 100 рублей;

— компенсация морального вреда — 135 000 рублей (по 5 000 рублей каждому истцу);

— штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований — 2 140 525 рублей.

Общая сумма взыскания составила 6 421 625 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.