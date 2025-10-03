Интернет-магазин остался должен покупателям миллионы: он не доставил товар вовремя

В Уфе Роспотребнадзор добился в суде взыскания с владелицы интернет-магазина «Premium store», более 6,4 миллиона рублей в пользу 27 потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Граждане заключили с индивидуальной предпринимательницей Эльвиной Ситниковой договоры купли-продажи товаров со сроками доставки от 30 до 45 дней. Несмотря на то, что покупатели полностью оплатили заказы, техника в установленные сроки доставлена не была.
Роспотребнадзор принял решение о направлении коллективного иска в суд для защиты прав потребителей. Уфимский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и потребителей.
С предпринимательницы взыскано:
— стоимость приобретенных товаров — 2 581 000 рублей;
— неустойка — 1 565 100 рублей;
— компенсация морального вреда — 135 000 рублей (по 5 000 рублей каждому истцу);
— штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований — 2 140 525 рублей.
Общая сумма взыскания составила 6 421 625 рублей. Решение суда вступило в законную силу.
