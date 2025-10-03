1,8 тысячи убойных свиней экспортировали из Ростовской области в Грузию

С 15 по 26 сентября 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили 11 партий убойных свиней (1,8 тысячи голов), сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Речь идет о поставке в Грузию. После проверки выяснилось, что животные клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и опасных болезней, — добавили в ведомстве.
Разрешение на вывоз выдали через автоматизированную систему «Аргус». Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали 26 тонн мяса, молока и кормов.
Подпишись на нас в Telegram.