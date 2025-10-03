Россиянам рассказали о новом мошенничестве с «бесплатными» услугами

В сфере потребительских услуг участились случаи мошеннических действий, связанных с предложением так называемых «бесплатных» процедур. Как пояснил председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий в беседе с NEWS.ru, многие граждане становятся жертвами хитро составленных договоров об оказании услуг.
По словам юриста, основная сложность заключается в том, что до момента оказания услуг невозможно доказать их некачественный характер или потенциальный вред. Для судебного разбирательства требуется не только оплатить процедуры, но и собрать комплекс экспертных заключений.
— Закон говорит: исполнитель вправе удержать фактически понесенные расходы. И мошенники составляют договор таким образом, что, как только человек его подписывает (а до этого он прошел какую-то ознакомительную процедуру, которая в рекламе была якобы бесплатной), он как бы соглашается с тем, что при расторжении договора обязуется оплатить уже оказанную ему одну процедуру. При этом ее стоимость может составлять до 50% от всего комплекса услуг, — сказал Недзвецкий.
Специалист подчеркивает, что защитить права потребителей в таких ситуациях крайне сложно из-за юридически грамотно оформленных документов. Недзвецкий напоминает, что за внешне привлекательными «бесплатными» предложениями часто скрываются финансовые ловушки.