Россиянам рассказали о новом мошенничестве с «бесплатными» услугами

— Закон говорит: исполнитель вправе удержать фактически понесенные расходы. И мошенники составляют договор таким образом, что, как только человек его подписывает (а до этого он прошел какую-то ознакомительную процедуру, которая в рекламе была якобы бесплатной), он как бы соглашается с тем, что при расторжении договора обязуется оплатить уже оказанную ему одну процедуру. При этом ее стоимость может составлять до 50% от всего комплекса услуг, — сказал Недзвецкий.