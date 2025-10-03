В Москве подвели итоги развития креативной экономики в России за 5 лет

Во-первых, в нашей стране креативная экономика децентрализована — не с точки зрения управления, а с точки зрения развития. Она не сосредоточена только в Москве, хотя это, безусловно, регион-лидер. Мы видим уже сегодня, что и другие регионы страны становятся лидерами креативной экономики. Второе: так как наша креативная экономика может развиваться не только в столицах и кластерах, но и в небольших и малых городах, даже в селах — это принципиально, и этим мы как исследователи занимаемся, — она становится основой развития территорий, инфраструктуры, среды, в которой может реализовать свой потенциал любой творческий человек. И третье: мы не ориентированы как креативный класс только на выгоду. Мы говорим о том, что опираемся на наши традиционные ценности. И это не потому, что нам так «кто-то сказал», что так диктует законодательство, а потому что это экономически эффективно.