Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом

Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале «Госуслуги». Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.