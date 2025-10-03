Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье состоялся фестиваль по скандинавской ходьбе

Отбор для участия в соревнованиях прошли более 500 человек.

Финал областного фестиваля по скандинавской ходьбе для людей старшего возраста прошел на базе комплексного центра социального обслуживания населения Иркутска. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства.

Ранее на всех территориях области состоялись фестивали скандинавской ходьбы, в которых приняли участие более 500 человек. В финале соревновались 10 команд — победительниц территориальных этапов. Всего в состязаниях участвовали 50 спортсменов из городов Черемхово, Тайшет, Шелехов, Тулун, Зима, Байкальск, Ангарск и других населенных пунктов.

Жюри оценивало команды в двух номинациях: «Сильнейшая команда в северной ходьбе» и «Лучший яблочный пирог». Сильнейшей в северной ходьбе стала команда города Тулуна и Тулунского района. Второе место заняла команда Боханского района, а третье место — спортсмены из Заларинского округа. В номинации «Лучший яблочный пирог» победу одержала команда рабочего поселка Залари.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.