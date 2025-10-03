До конца октября в Ленобласти обновят дорогу Санкт-Петербург — Матокса

Часть региональной дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области планируют отремонтировать до конца октября. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Специалисты улучшают отрезок от развязки с кольцевой автодорогой в город Мурино до деревни Новое Девяткино. Участок протяженностью более 3,5 км нуждался в ремонте: ямы, выбоины и колейность создавали опасность для водителей. По трассе проезжают около 35 тыс. автомобилей в сутки, поэтому обновление полотна было крайне необходимо для безопасности и комфортного передвижения участников дорожного движения.
Строители уже расчистили полосу отвода и убрали изношенное покрытие. Сейчас они укладывают выравнивающий слой асфальта на площади 13,5 тыс. кв. м. Также начали ремонт тротуаров, демонтаж и ремонт существующих остановок общественного транспорта. Для минимизации неудобств укладка асфальта проводится в ночное время. В ближайшие недели специалисты сделают верхний слой асфальтобетона, укрепят обочины, прочистят кюветы, нанесут разметку и установят знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.