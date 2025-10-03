До конца октября в Ленобласти обновят дорогу Санкт-Петербург — Матокса

Специалисты улучшают отрезок от развязки с кольцевой автодорогой в город Мурино до деревни Новое Девяткино. Участок протяженностью более 3,5 км нуждался в ремонте: ямы, выбоины и колейность создавали опасность для водителей. По трассе проезжают около 35 тыс. автомобилей в сутки, поэтому обновление полотна было крайне необходимо для безопасности и комфортного передвижения участников дорожного движения.