Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область оказалась в лидерах на юге страны по вакансиям CEO

С начала года на Дону опубликовали более 100 вакансий для генеральных директоров.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область, по данным hh.ru, оказалась в лидерах юга страны по востребованности СЕО. Напомним, указанная английская аббревиатура на русском может означать работу эквивалентную должности генерального директора.

Всего с начала года на Дону зарегистрировали более 100 открытых вакансий. При этом часть работодателей предлагали кандидатам места в других городах и регионах, прямо указывая, что от соискателя ожидается готовность к переезду.

Также от будущих СЕО ожидали навыков управления командой, стратегического мышления, организаторских способностей и умения контролировать бизнес-процессы. Уделялось внимание и личному бренду руководителя, как человека публичного.

Медиана зарплатных предложений в Ростовской области составила 150 тысяч рублей, в среднем по России за 8,5 месяцев показатель оказался на уровне в 163,8 тысячи рублей. За год предлагаемая оплата труда для руководителей в стране снизилась на 7%.

Подпишись на нас в Telegram.