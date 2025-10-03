Ростовская область оказалась в лидерах на юге страны по вакансиям CEO

Ростовская область, по данным hh.ru, оказалась в лидерах юга страны по востребованности СЕО. Напомним, указанная английская аббревиатура на русском может означать работу эквивалентную должности генерального директора.
Всего с начала года на Дону зарегистрировали более 100 открытых вакансий. При этом часть работодателей предлагали кандидатам места в других городах и регионах, прямо указывая, что от соискателя ожидается готовность к переезду.
Также от будущих СЕО ожидали навыков управления командой, стратегического мышления, организаторских способностей и умения контролировать бизнес-процессы. Уделялось внимание и личному бренду руководителя, как человека публичного.
Медиана зарплатных предложений в Ростовской области составила 150 тысяч рублей, в среднем по России за 8,5 месяцев показатель оказался на уровне в 163,8 тысячи рублей. За год предлагаемая оплата труда для руководителей в стране снизилась на 7%.
Подпишись на нас в Telegram.