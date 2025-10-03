Участники фестиваля «Наука 0+» узнают о гелевой броне, защищающей от коррозии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые гелевые материалы, которые, подобно броне, защищают металлы от коррозии, станут одной из тем лекций ученых на международном фестивале «Наука 0+» в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
В дни фестиваля, 11−12 октября, на базе московских вузов и НИИ будут работать 11 тематических площадкой. Одна из них — «Вселенная химии» — откроется в РХТУ им. Д. И. Менделеева. Участников ждут мастер-классы и лекции исследователей, посвященные квантовой химии, энергии атома, свойствам современных керамических материалов для космоса и другим научным вопросам.
«Каждый из нас сталкивался с коррозией, но задавались ли вы вопросом, как можно от нее защититься? Покрытия, создаваемые при помощи золь-гель синтеза, сегодня выступают одним из перспективных методов эффективной и экологичной защиты металлов от разрушения», — сказали в дирекции фестиваля, отметив, что этой теме будет посвящена лекция «Броня из геля: скажем коррозии “Прощай!”.
Гости площадки также смогут попробовать себя в роли криминалистов, создателей новых материалов и даже парфюмеров.
«РХТУ им. Д. И. Менделеева традиционно выступает одной из тематических площадок фестиваля. Сегодня университет — это инновационный научно-образовательный центр, в котором академические традиции сочетаются с современным подходом к образовательной деятельности. На нашей площадке участники фестиваля смогут узнать о новейших разработках университета и перспективных направлениях науки», — сказал проректор вуза Евгений Хайдуков, чьи слова приводит пресс-служба проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Он пройдет здесь 10−12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.