В Жирновске Волгоградской области открыли модельную библиотеку

Интерактивное многофункциональное пространство появилось в Жирновске Волгоградской области. В городе открыли 16-ю в регионе модельную библиотеку, которую реконструировали по нацпроекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения.
В библиотеке отремонтировали помещения, закупили для нее новую функциональную мебель, компьютерную технику и оборудование, в том числе очки виртуальной реальности, интерактивные панели и глобусы, электронные книги.
Благодаря модернизации обновили и книжный фонд: сейчас для 8 тыс. читателей (около 2 тыс. из них — дети) доступны 33,5 тыс. изданий. При этом можно воспользоваться электронными каталогом и книговыдачей, высокоскоростным интернетом с доступом к Национальной электронной библиотеке. С переходом на новый формат все опции учреждения теперь доступны и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что первая модельная библиотека в Волгоградской области открылась в 2020 году в Палласовке. В 2021-м создано шесть модельных библиотек: две — в Волжском, а также по одной в Камышине, Октябрьском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах. В 2022 году такое учреждение появилось в Кумылженском муниципальном районе.
В 2023-м четыре библиотеки нового поколения появились в Городищенском, Иловлинском, Быковском и Чернышковском районах. В октябре 2024 года в Волгограде первая модельная библиотека открылась на базе библиотеки-филиала № 4 имени Ю. В. Бондарева в Тракторозаводском районе. В сентябре 2025-го новые учреждения появились в поселке Быково и Камышине. Теперь в Волгоградской области функционируют 16 модельных библиотек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.