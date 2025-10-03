В Жирновске Волгоградской области открыли модельную библиотеку

Благодаря модернизации обновили и книжный фонд: сейчас для 8 тыс. читателей (около 2 тыс. из них — дети) доступны 33,5 тыс. изданий. При этом можно воспользоваться электронными каталогом и книговыдачей, высокоскоростным интернетом с доступом к Национальной электронной библиотеке. С переходом на новый формат все опции учреждения теперь доступны и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.