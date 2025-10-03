В школах Кабардино-Балкарии открылись первые агротехнологические классы

Первые оборудованные агротехнологические классы открыли в школах Кабардино-Балкарской Республики по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве науки и просвещения.
Агротехклассы заработали в четырех школах Кабардино-Балкарии: на базе средней № 1 в селе Куба, в населенном пункте Кишпек, в школе села Красноармейского и № 4 в городе Майском. Там ученики смогут познакомиться с профессиями будущего — от генной инженерии до цифровых технологий в сельском хозяйстве. В оснащенных современным оборудованием классах будут проводить лабораторные исследования, а практику — на предприятиях АПК.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.