В школах Кабардино-Балкарии открылись первые агротехнологические классы

Агротехклассы заработали в четырех школах Кабардино-Балкарии: на базе средней № 1 в селе Куба, в населенном пункте Кишпек, в школе села Красноармейского и № 4 в городе Майском. Там ученики смогут познакомиться с профессиями будущего — от генной инженерии до цифровых технологий в сельском хозяйстве. В оснащенных современным оборудованием классах будут проводить лабораторные исследования, а практику — на предприятиях АПК.