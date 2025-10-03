Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву

Скульптура вернется на постамент в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начали разбор памятника Салавату Юлаеву. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Скульптуру планируется увезти после разбора на реконструкцию во время основного этапа, который продлится до апреля 2027 года.

Установить памятник обратно и благоустроить прилегающую территорию намерены в период с апреля по октябрь 2027 года.

Установили его 17 ноября 1967 года. Высота составляет вместе с постаментом 14 метров. Автором выступил народный художник Башкирии и Северной Осетии Сосланбек Тавасиев. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.