В Уфе начали разбирать памятник Салавату Юлаеву

В Уфе начали разбор памятника Салавату Юлаеву. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».
Скульптуру планируется увезти после разбора на реконструкцию во время основного этапа, который продлится до апреля 2027 года.
Установить памятник обратно и благоустроить прилегающую территорию намерены в период с апреля по октябрь 2027 года.
Установили его 17 ноября 1967 года. Высота составляет вместе с постаментом 14 метров. Автором выступил народный художник Башкирии и Северной Осетии Сосланбек Тавасиев.