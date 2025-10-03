В Астрахани для школьников провели урок на тему экологии

Сотрудники службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области провели познавательный урок для учеников средней общеобразовательной школы № 56 имени А. С. Пушкина в региональной столице. Мероприятие было направлено на повышение экологической грамотности учащихся, привлечение внимания к актуальным проблемам экологии, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в учреждении.
Школьники узнали о различных экологических акциях, реализуемых в регионе. Среди них были проекты по очистке водоемов «Вода России», посадке деревьев «Сохранение лесов» и сбору макулатуры «БумБатл», проводимые по национальному проекту. Также ребята приняли участие в небольшой викторине, продемонстрировав свои знания о важности этих инициатив для сохранения природы.
Особое внимание было уделено роли водных объектов в истории страны. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования Ольга Ярцева рассказала детям о значении рек, озер и морей в годы Великой Отечественной войны для советского народа, подкрепляя свой рассказ иллюстрациями на слайдах и реальными историческими фактами. Кроме того, были затронуты современные проблемы водных ресурсов Астраханской области. Учащиеся услышали о мерах, принимаемых службой природопользования для защиты окружающей среды и сохранения природных богатств региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.