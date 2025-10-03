В Астрахани для школьников провели урок на тему экологии

Особое внимание было уделено роли водных объектов в истории страны. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования Ольга Ярцева рассказала детям о значении рек, озер и морей в годы Великой Отечественной войны для советского народа, подкрепляя свой рассказ иллюстрациями на слайдах и реальными историческими фактами. Кроме того, были затронуты современные проблемы водных ресурсов Астраханской области. Учащиеся услышали о мерах, принимаемых службой природопользования для защиты окружающей среды и сохранения природных богатств региона.