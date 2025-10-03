Предложена концепция повторного использования отходов металлургии

Современные металлургические заводы, по данным МИСИС, сталкиваются с ростом объемов вторсырья — пылей, шламов и подобных материалов, которые пока являются отходами. Их накопление влечет экономические издержки и риски для экологии. Традиционные методы утилизации зачастую не учитывают различия в химсоставе, что ограничивает вовлечение отходов в производство и приводит к потерям ценных компонентов, прежде всего железа и цинка.