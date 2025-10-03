Новый «русский»: Пупо оказался в центре скандала в Италии после интервью «Известиям»

Интервью «Известиям», которое итальянский певец и композитор Пупо дал в преддверии своего выступления в Москве, вызвало бурную реакцию итальянских СМИ. Их возмутило стремление артиста вернуться в РФ и выступить перед российскими поклонниками. Но больше всего задело то, что Пупо не исключил для себя возможности попросить гражданство нашей страны. Редакция изучила реакцию прессы на откровения легенды итальянской сцены, который выступит на Live Arena 4 октября.
Что возмутило итальянские СМИ в интервью Пупо.
Интервью певца и композитора Пупо газете «Известия» накануне его московского концерта стало причиной бурных обсуждений в итальянских средствах массовой информации. Издания приводили большие выдержки и буквально разобрали его высказывания на цитаты. В большинстве случаеd СМИ были возмущены такой смелостью и прямолинейностью артиста, а молодежные и музыкальные издания делали акцент на дружелюбной позиции относительно российского и итальянского народов.
Основным поводом для возмущения европейских СМИ стали слова артиста о том, что решение властей запретить итальянцам ездить в РФ могло бы подвигнуть просить российское гражданство. Кроме того, он признался, что ничего и никого не боится и может при удобном случае «послать» дипломатов.
Крупнейшая итальянская ежедневная газета La Repubblica именно первую мысль вынесла в заголовок. Издание также приводит выдержки, в которых Пупо говорит о том, что концерт в Москве станет одним из самых важных и значимых этапов его мирового турне. Оно стало возможным благодаря «брату и другу Юрию Костину». Также артист считает «позором и несправедливостью» решение итальянских властей об отмене выступления дирижера Валерия Гергиева, которое изначально было запланировано в Казерте этим летом. Как сказал певец, «подобное отношение крайне далеко от моего понимания всего, что касается искусства и культурного обмена между народами».
Общенациональная интернет-газета Today выразила недоумение тем, что Пупо дал длинное интервью «Известиям». Отдельно она касается отмены его концертов в Бельгии из-за выступлений в России.
Издание приводит слова итальянского консула в Льеже Доминика Петта, сказавшего в марте 2024 года, что Пупо «пошел петь в Кремль, получив деньги от одного государства, которое угрожает Европе. Что для меня неприемлемо».
— Этот эпизод и фразу певец очень резко прокомментировал: «Отмена того концерта, как и отмена концерта в Литве и других местах, — это недопустимое проявление высокомерия. Перед отменами от меня требовали сделать заявления в соответствии с их дипломатическими указаниями. Я же не принимаю приказов ни от кого».Как сообщает La Stampa, Пупо не скрывает своего несогласия с произошедшим.
Издание Leggo выносит в заголовок возвращение итальянца в Россию. «Пупо выступит (снова) в Москве, — пишут там. — Концерт посвящен “любви между Россией и Италией, и он готов на вcё, чтобы попасть на эту сцену”. Там он также отметит свое 70-летие и 50-летие карьеры».
Также СМИ зацепило размышление певца о временах, когда на выручку Италии пришла Россия: «Пупо имеет в виду операцию “Из России с любовью”, в рамках которой во время пандемии COVID-19 медицинские бригады прибыли из Москвы».
По словам певца, проблема не в итальянцах: «Они ценят и любят россиян, так же как россияне любят итальянцев». Препятствием, напротив, является риск принятия закона, запрещающего въезд в Россию. На эти слова обратил внимание и музыкальный портал IMusicFun.
Как интервью может отразиться на Пупо.
Портал светских новостей L'Ortica обратил внимание на ответ Пупо о сорванных гастролях дирижера Валерия Гергиева в Италии. Эту же тему подхватило информационное агентство ANSA, пристально следившее за готовящимся приездом российского маэстро на фестиваль в Казерте. Летом 2025-го во многом благодаря публикациям и шумихе в европейских СМИ визит Валерия Гергиева был отменен. «Пупо всегда чувствовал себя как дома в России, где продолжал выступать даже после начала конфликта на Украине», — пишет ANSA.
Агентство AGI утверждает: «Пупо возвращается в Москву и хочет получить гражданство. По этому случаю итальянский артист Энцо Гинацци (настоящая фамилия Пупо. — Ред.) дал интервью газете “Известия”, в котором он рассказал, что на сцене Live Arena 4 октября он также споет знаменитую российскую патриотическую песню “Калинка”.
Интервью легендарного артиста продолжают обсуждать в Италии. И поклонники переживают, не ждут ли Пупо неприятности и санкции на родине. Между тем, артист уже в Москве и готовится к сольнику 4 октября на Live Arena. «Известия» направили запрос певцу и ждут его реакцию на скандал в итальянской прессе.