Новый «русский»: Пупо оказался в центре скандала в Италии после интервью «Известиям»

Крупнейшая итальянская ежедневная газета La Repubblica именно первую мысль вынесла в заголовок. Издание также приводит выдержки, в которых Пупо говорит о том, что концерт в Москве станет одним из самых важных и значимых этапов его мирового турне. Оно стало возможным благодаря «брату и другу Юрию Костину». Также артист считает «позором и несправедливостью» решение итальянских властей об отмене выступления дирижера Валерия Гергиева, которое изначально было запланировано в Казерте этим летом. Как сказал певец, «подобное отношение крайне далеко от моего понимания всего, что касается искусства и культурного обмена между народами».