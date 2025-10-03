Педагоги России получили президентские награды за многолетнюю работу с молодежью

«Татьяна Михайловна не ждала славы. Она просто делала свое дело — с любовью, с терпением, с безмерной ответственностью. Она не просто учила читать и писать. Она учила быть честным — когда проще промолчать. Учила стоять за правду — даже если ты один против всех. Хвалила не за пятерки, а за старание. Не за победы — а за честь», вспоминает Николай Сергиенко.