В Курской области завершают ремонт дороги, соединяющей два района

Ремонт участка автодороги Лукьяновка — Тим — Курск — Борисоглебск — Ястребовка — Старый Оскол подходит к концу в Горшеченском районе Курской области. Его обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Специалисты улучшают отрезок протяженностью 13,7 км. Они уже укрепили основание автодороги, уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, общая площадь которого составила 87,8 тыс. кв. м. Сейчас рабочие восстанавливают обочины и скоро приступят к нанесению горизонтальной разметки термопластиком и установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.
Отметим, что эта трасса соединяет два района — Мантуровский и Горшеченский. Она проходит через ряд крупных населенных пунктов Горшеченского района. Среди них — село Кунье, где расположена общеобразовательная школа и Покровский храм — памятник архитектуры XIX века, а также село Бараново, где в сентябре 2019 года открыли бюст генерал-майору артиллерии Захару Травкину (в годы Великой Отечественной войны под его руководством служил Александр Солженицын). Помимо этого, дорога ведет в город Старый Оскол Белгородской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.