В Курской области завершают ремонт дороги, соединяющей два района

Отметим, что эта трасса соединяет два района — Мантуровский и Горшеченский. Она проходит через ряд крупных населенных пунктов Горшеченского района. Среди них — село Кунье, где расположена общеобразовательная школа и Покровский храм — памятник архитектуры XIX века, а также село Бараново, где в сентябре 2019 года открыли бюст генерал-майору артиллерии Захару Травкину (в годы Великой Отечественной войны под его руководством служил Александр Солженицын). Помимо этого, дорога ведет в город Старый Оскол Белгородской области.