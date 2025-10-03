Жизнь Ти: что Тейлор Свифт сделала не так в новой пластинке

В пятницу, 3 октября, вышел The Life of a Showgirl — 12-й студийный альбом Тейлор Свифт, самой популярной артистки в мире. Пластинка заявлялась как отстранение от меланхоличных записей Свифт последних лет и возвращение к бодрой, энергичной поп-эстетике в духе альбомов 1989 и Lover. «Известия» послушали The Life of a Showgirl и спешат сообщить: этот альбом, возможно, станет одним из самых успешных в карьере Свифт, но войдет в историю как одна из худших записей в дискографии певицы.
Новый альбом Тейлор Свифт.
14 наград «Грэмми», самое кассовое концертное турне в истории, статус «человека года» по версии Time, бесчисленные хиты в чартах, стриминговые рекорды, беспрецедентное влияние на американскую и мировую массовую культуру и даже на политику. В этому году Тейлор Свифт выкупила права на мастер-записи своих первых шести альбомов: до этого она не владела песнями до конца и ради контроля над собственным каталогом перезаписала часть работ целиком. Эти права — огромное состояние. А потом она объявила, что выходит замуж за Трэвиса Келси, звезду американского футбола. Что еще желать, чего еще хотеть, где найти мотивацию для новых песен и больших релизов?
Публика, возможно, готова бы была принять небольшой перерыв в творчестве певицы. Но нет: Свифт — трудоголик. The Life of a Showgirl выходит после гигантского стадионного турне Eras, в рамках которого она дала 149 концертов, и всего через год с небольшим после двойного, чрезмерно длинного The Tortured Poets Department.
Тот альбом — коммерчески успешный, но медленный и артовый альбом с пространными синтами и интроспективными текстами — прошлым летом растворился в общем поп-культурном дискурсе. Критики и в соцсетях куда больше обсуждали Чарли XCX, Сабрину Карпентер и Чаппелл Рон — трех очень разных по образу певиц, которых при этом объединяет умение записывать короткие и хитовые танцевальные песни. Похоже, Свифт это тревожит.
Поэтому для The Life of a Showgirl она не позвала в студию своих ключевых соавторов последних лет Джека Антоноффа и Аарона Десснера, а привлекла Макса Мартина, шведского ветерана поп-индустрии, который писал для Backstreet Boys и Бритни Спирс, а на исходе прошлого десятилетия подарил Уикенду мегахит Blinding Lights. Вместе с ним в деле — давний напарник Shellback. С этой командой Тейлор уже делала главные хиты для альбомов Reputation и 1989. Так, они втроем записали Shake It Off, Blank Space и Bad Blood.
Пару месяцев назад, анонсируя новый альбом, Свифт раскрыла треклист, обложку и фотосессию в стиле целомудренной гламурной откровенности. Фанаты не сомневались, что грядет стопроцентная поп-пластинка: королева покажет претенденткам на трон, как надо делать.
Как альбом оценили фанаты и критики.
Коммерческий результат у Свифт будет очень серьезным. Ее личный бренд настолько успешен, что The Life of a Showgirl еще до релиза побил рекорд по пресейвам — предварительным сохранениям альбома в библиотеках стриминговых платформ. Можно заранее спрогнозировать: альбом окажется если не самым прослушиваемым и продаваемым в 2025 году, то близко к этому, а десять треков уж точно способны занять и первые десять строк в Billboard Hot 100.
А вот к музыке уже есть вопросы. Слышно недоумение фанатов в соцсетях, появляются отрицательные рецензии в крупной прессе. Так, The Guardian поставили The Life of a Showgirl две звезды из пяти.
И тут сложно не согласиться: The Life of a Showgirl — не просто неудачный релиз, а откровенно слабая работа, демонстрирующая полную оторванность Тейлор Свифт от… сути собственного искусства.
Стоит помнить, что Свифт начинала как кантри-артист. Два самых убедительных ее альбома — folklore и Evermore, вышедшие в начале этого десятилетия, — тянутся к западной авторской традиции 1970-х, к Джеймсу Тейлору и Кэрол Кинг. Проще говоря, Тейлор — очень американский автор-исполнитель, классический сонграйтер с гитарой, нацеленный не только на музыку, но и на текст. Для Свифт песня — прежде всего история, которую нужно рассказать слушателю.
Что говорить, ведь и The Tortured Poets Department в значительной степени держал внимание слушателя именно текстами — порой спорными, аляповатыми, многословными, но все же раскрывавшими внутреннюю жизнь артистки. Даже 1989, который позиционировался как первый чистый поп-альбом Свифт и ее окончательное прощание с кантри, наполнен пространными, артовыми, очень авторскими вещами — достаточно вспомнить одну из лучших ее композиций Out of the Woods.
Поэтому удивительна общая фактура The Life of a Showgirl. Фирменный богатый саунд Макса Мартина и Shellback встроен в тягомотные композиции: продюсеры будто подсвечивают хуки, которых в песнях нет. Звуковая палитра искрит, пылает, но припевы не западают в память. Показательно, что самая запоминающаяся мелодия заимствована из Father Figure Джорджа Майкла (более того, песня Свифт называется точно так же).
Возможно, материал работал бы лучше при иной подаче — допустим, если б она была более искрометной и прямолинейной. Девичья удаль, прыть, эмоциональность голоса когда-то вытягивали Bad Blood и Shake It Off. Но на новом альбоме Свифт звучит так, словно не перестроилась после The Tortured Poets Department: страдает, жалуется, местами плачет.
Кому досталось в новом альбоме Свифт.
Гламурная эстетика — блестящее бра и трусы-танга со стразами, украшающие обложку; перья и пин-ап в сопутствующей фотосессии — оказалась лишь красивой оберткой от горькой конфеты. The Life of a Showgirl кажется обиженным, угнетенным, апатичным, местами депрессивным альбомом — и это при том, что значительная часть материала напрямую адресована Трэвису Келси. Но даже песни про него словно тонут в мрачных метафорах и миноре: «Все это время я сидела одна в своей башне. / Ты лишь оттачивал свои силы. / Теперь я вижу все. / Поздней ночью ты выкопал меня из могилы / И спас мое сердце от участи Офелии».
Пожалуй, самыми показательными в плане общего унылого настроения альбома являются три песни. Eldest Daughter тоже формально посвящена Келси, но стартует чрезвычайно грустным и очень длинным куплетом: «В сети все такие панки, всем все безразлично. / Любая шутка — сплошной троллинг и мемы. / Как ни печально, апатия в моде, / В комментариях сплошная резня». В итоге зачин оказывается сложнейшим, практически трехуровневым. Песня сводится к тому, что культура онлайн-общения напрямую повлияла на трудности в начале отношений с будущим мужем: Келси пытался казаться искренним, а Свифт пыталась сохранить дистанцию, потому что так делают крутые люди из интернета. Но эту фабулу — этот смысл песни — можно было легко передать изящней.
Actually Romantic целиком адресована Чарли XCX. В прошлом году британская певица на обласканном критиками альбоме Brat выпустила песню Sympathy Is a Knife, где пела о неуверенности в себе на фоне славы Тейлор. Свифт восприняла это как грубый переход на личности — и теперь упрекает Чарли в кокаиновой зависимости, сравнивая ту с «маленькой тявкающей чихуахуа». Это проявление мелочности и ворчливости, совершенно не вяжущихся с масштабом и статусом артистки.
Но главный кусок чистого, назамутненного кринжа — Wood, возможно, худшая песня Свифт в карьере (хотя, пожалуй, первенство до сих пор у ME! с альбома Lover). Слышно влияние Сабрины Карпентер — подруги Тейлор, за последние два сольных альбома выковавшей образ ироничной кэмп-дивы, будто ложащейся спать с килограммами мейкапа на лице и поющей остроумные песни о мужчинах и сексе. Wood тоже заявлена как своеобразная шутка — смысл рифмуется со старой вещью Наташи Королевой «Палочка-выручалочка» и по сути прославляет мужское достоинство Трэвиса Келси («волшебная палочка», «красное дерево»). Но выполнена композиция совершенно ужасно. Свифт не удаются ни ехидные, ни хулиганские, ни по-настоящему радостные интонации: песня почему-то звучит предельно серьезно, что сразу убивает любую иронию.
С другой стороны, Wood — отличная метафора для описания всего альбома. Летом, объявляя о предстоящей свадьбе, Свифт сопроводила новость ироничной и немного снисходительной репликой: «Ваш учитель физкультуры и учительница английского наконец женятся!». Можно предположить, что артистка видит себя «крутой училкой»: женщиной, пусть и с синдромом отличницы, но умеющей, когда нужно, давать огня. На деле же The Life of a Showgirl доказывает: Тейлор Свифт — первосортная обидчивая ботаничка. Иногда лучше и вправду промолчать.