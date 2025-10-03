Жизнь Ти: что Тейлор Свифт сделала не так в новой пластинке

14 наград «Грэмми», самое кассовое концертное турне в истории, статус «человека года» по версии Time, бесчисленные хиты в чартах, стриминговые рекорды, беспрецедентное влияние на американскую и мировую массовую культуру и даже на политику. В этому году Тейлор Свифт выкупила права на мастер-записи своих первых шести альбомов: до этого она не владела песнями до конца и ради контроля над собственным каталогом перезаписала часть работ целиком. Эти права — огромное состояние. А потом она объявила, что выходит замуж за Трэвиса Келси, звезду американского футбола. Что еще желать, чего еще хотеть, где найти мотивацию для новых песен и больших релизов?