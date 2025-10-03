Лед лунных кратеров может стать источником воды для лунных баз

Теперь ученые пришли к выводу, что на днищах околополярных кратеров, где очень низкая температура поверхности, накапливаются летучие компоненты, прежде всего вода в виде льда. В будущем она может добываться для жизнеобеспечения лунных баз, а также, разложенная энергией Солнца на водород и кислород, быть горючим для дальних космических полетов.