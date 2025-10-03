Ричмонд
Лед лунных кратеров может стать источником воды для лунных баз

Такие предположения сделаны на основе совместного исследования разных кратеров Луны по снимкам.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские и китайские ученые предположили, что наслоения льда в лунных кратерах, расположенных около полюсов Луны, могут быть полезны для будущих космонавтов и жителей будущих баз на Луне, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Такие предположения сделаны на основе совместного исследования разных кратеров Луны по снимкам.

«Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами из Китая исследовали морфологию поверхности постоянно затененных днищ околополярных кратеров Фаустини, Шумейкер и Хауорт и нормально освещаемых днищ кратеров Макробий и Босс», — отметили в пресс-службе.

Ранее, в ноябре 2024 года, были опубликованы результаты исследования одного из околополярных кратеров, Шумейкер в районе южного полюса Луны. Анализ показал, что в дне кратера, вероятно, имеется вода в виде льда.

Теперь ученые пришли к выводу, что на днищах околополярных кратеров, где очень низкая температура поверхности, накапливаются летучие компоненты, прежде всего вода в виде льда. В будущем она может добываться для жизнеобеспечения лунных баз, а также, разложенная энергией Солнца на водород и кислород, быть горючим для дальних космических полетов.

Кратеры внутри кратеров.

Показано, что на днищах всех пяти изученных кратеров в морфологии поверхности преобладают образованные ударами метеоритов кратеры с диаметрами от десятков до сотен метров. На внутренних склонах кратеров, и затененных в околополярных кратерах, и нормально освещаемых в неполярных кратерах, наблюдается волнистая текстура поверхности типа «слоновьей шкуры». Эта текстура, как полагают ученые, возникла в результате сползания рыхлого материала вниз по склонам.

На днищах кратеров Макробий и Босс на средних широтах Луны наблюдаются пологосклонные холмы, которых нет на днищах кратеров Фаустини, Шумейкер и Хауорт, то есть днища изученных околополярных кратеров в масштабе первых километров более плоские. На днищах околополярных кратеров наблюдаются малые кратеры с «лопастными» валами. Образование таких валов, по-видимому, связано с присутствием льда в материале мишени.

При этом на днищах неполярных кратеров Макробий и Босс также изредка наблюдаются кратеры, морфология вала которых несколько похожа на «лопастную». Это наблюдение, по оценке ученых, требует дальнейшего изучения.

Исследования ведутся при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Съемка выполнялась с помощью фотогеологического анализа снимков, полученных америкнскими камерами ShadowCam и LROC NAC, с привлечением данных измерений лазерным альтиметром LOLA. Результаты опубликованы в журнале Solar System Research.