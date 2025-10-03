Международное движение: завершилась Олимпиада по финансовой безопасности

В этом году Олимпиада по финансовой безопасности стала самой представительной за все годы проведения. В финал вышли около 600 участников из 40 стран, в мероприятиях участвовали сотни экспертов. Главной темой Олимпиады стали новые технологии — возможности, которые они дают миру, и опасности, которым необходимо противостоять. За пять дней прошло более сотни мероприятий. На одной площадке встретились те, кто обеспечивает безопасность финансовой системы своих государств сегодня, и те, кому только предстоит это делать.
Все участники на одной платформе.
Итоги Олимпиады объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Призерами и победителями стали 188 участников — 27 школьников из России и 161 студент из России и зарубежных стран — Аргентины, Белоруссии, Казахстана, Индонезии, Марокко, Перу, Таджикистана.
Еще одним победителем стал Красноярский край — он выиграл право принять Олимпиаду и в 2026 году. «Поздравляем Красноярский край с победой в конкурсном отборе. Через год вместе вновь соберемся. В следующем году, уверен, вы покажете еще более высокий организационный и технический уровень», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер поручил также вовлечь в олимпиадное движение больше иностранных конкурсантов, используя платформу «Содружество» для реализации мероприятий Олимпиады. Платформа развивается с 2023 года. Она создана банком ПСБ совместно с Росфинмониторингом и Центробанком России как основной ресурс не только Олимпиады, но и Международного движения по финансовой безопасности, экспертного и профессионального сообщества. В 2025 году на «Содружестве» проходили все мероприятия — от регистрации и отбора участников до решения олимпиадных задач. На момент проведения Олимпиады на платформе были зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира.
Создать на этом ресурсе библиотеку олимпиадных задач, которые можно будет использовать в том числе на уроках финансовой грамотности и безопасности, предложил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Председатель банка ПСБ Петр Фрадков подчеркнул: «Совместно с Росфинмониторингом и Банком России мы создаем онлайн-образовательное пространство, в первую очередь направленного на финансовую грамотность и безопасность, развиваем механизм для проведения отборов и олимпиад. Следующие шаги — развиваться, вовлекая вузы, экспертов, профессиональное сообщество для аналитической работы, создать интерфейс для размещения экспертных материалов, что важно для многих профессионалов».
Общение, которое началось в Красноярске, обязательно продолжится на платформе «Содружество». Она продолжает развиваться и как ресурс для образования и общения. Многие ребята участвуют в Олимпиаде не в первый раз, победители прошлых сезонов приезжают уже в качестве экспертов или гостей.
Инструмент мягкой силы.
Олимпиадная неделя вместила более сотни разноплановых мероприятий. Это Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения», круглый стол Совета руководителей подразделений финансовых разведок государств — участников СНГ, посвященный противодействию вовлечению молодежи в преступные схемы, а также множество мастер-классов и панельных дискуссий.
Культурно-спортивная часть была не менее насыщенной — от «Олимпиады в красках», фестиваля культур всех гостей фестиваля до чемпионата по игре в лапту и фиджитал-шахматы. Студенты и школьники ездили на экскурсии по Красноярску, знакомились с Сибирским государственным университетом и все вместе высадили сосновую аллею мира и дружбы.
Старшеклассники, ставшие победителями и призерами Олимпиады, могут на льготных условиях поступить в ведущие университеты России, входящие в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, а также ведущие университеты своих стран. Студенты могут также пройти стажировку в Росфинмониторинге, Банке России и ведущих финансовых организациях. А студенты из других стран, победившие в Олимпиаде, — продолжить обучение в лучших университетах своей страны или России.
Итоги V Олимпиады по финансовой безопасности подвел глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «У школьников и студентов — участников Олимпиады есть желание приехать еще раз! Не важно, где Олимпиада будет проходить, они снова приедут, чтобы обменяться своими знаниями и впечатлениями. А самый главный итог — Олимпиада превратилась в настоящее международное движение. Очень хорошо, что мы начинаем движение в регионы. Олимпиада прошла в столице финансовой культуры Красноярске. У Олимпиады огромное будущее и количество участников, количество стран будет только расти. Это не только вклад в финансовую безопасность, финансовую культуру наших стран, это еще и инструмент международного качественного общения, инструмент мягкой силы. Финалисты Олимпиады — будущее наших стран».