Международное движение: завершилась Олимпиада по финансовой безопасности

Вице-премьер поручил также вовлечь в олимпиадное движение больше иностранных конкурсантов, используя платформу «Содружество» для реализации мероприятий Олимпиады. Платформа развивается с 2023 года. Она создана банком ПСБ совместно с Росфинмониторингом и Центробанком России как основной ресурс не только Олимпиады, но и Международного движения по финансовой безопасности, экспертного и профессионального сообщества. В 2025 году на «Содружестве» проходили все мероприятия — от регистрации и отбора участников до решения олимпиадных задач. На момент проведения Олимпиады на платформе были зарегистрированы свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира.