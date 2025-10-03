В Санкт-Петербурге завершилась экспедиция «Ленинградский фронт»

Масштабная экспедиция «Ленинградский фронт» завершилась 25 сентября на территории Колпинского района Санкт-Петербурга. Подобные мероприятия проводятся в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В этом году экспедицию посвятили 80-летию Великой Победы. Организаторами выступили комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», Поисковое движение России, а также Санкт‑Петербургский университет ГПС МЧС России.
На протяжении двух недель более 100 поисковиков из Санкт‑Петербурга, Пскова, Вологды, Самары, Петрозаводска, Ленинградской и Свердловской областей проводили полевые работы в месте Колпинского противотанкового рва, построенного для обороны города. В сентябре 1941 года этот участок был захвачен немцами. С ноября 1941 года начался новый виток боев за Колпинский противотанковый ров, в которых участвовала 125-я стрелковая дивизия 55-й армии.
За время экспедиции участники обнаружили останки 41 воина Красной армии и пять солдатских медальонов, по двум из них удалось установить имена погибших воинов, три медальона отправлены на экспертизы. Кроме того, поисковики нашли обломки советского штурмовика Ил-2, в январе 1943-го он был сбит истребителями противника. Также поисковики обнаружили советский истребитель Як-7Б и останки летчика — младшего лейтенанта Александра Брайкова.
Всего за этот год на территории Санкт‑Петербурга поисковиками было найдено более 70 погибших бойцов. Торжественная церемония их захоронения на Братском кладбище в «Корчмино» состоится 10 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.