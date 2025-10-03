В Санкт-Петербурге завершилась экспедиция «Ленинградский фронт»

На протяжении двух недель более 100 поисковиков из Санкт‑Петербурга, Пскова, Вологды, Самары, Петрозаводска, Ленинградской и Свердловской областей проводили полевые работы в месте Колпинского противотанкового рва, построенного для обороны города. В сентябре 1941 года этот участок был захвачен немцами. С ноября 1941 года начался новый виток боев за Колпинский противотанковый ров, в которых участвовала 125-я стрелковая дивизия 55-й армии.