3 октября исполнилось 130 лет со дня рождения Сергея Есенина

В 1918-м (или 1920-м) Анна Сардановская вышла замуж за школьного учителя. А в 1921-м — умерла при родах. Узнав об этом, Есенин, время от времени видевшийся с Анной в Константиново, долго горевал. «У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю», — рассказывал он одному из своих знакомых.