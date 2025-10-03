ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

«Действительно, мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман», — говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.