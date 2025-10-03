Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

ЦБ назвал топ-10 распространенных фраз мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман.

«Действительно, мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман», — говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Распространенные фразы, когда мошенники звонят по телефону:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»; «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»; «Звоню по поводу удаленной работы»; «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»; «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»; «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»; «Ваш аккаунт на портале “Госуслуг” взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Когда мошенники пишут в мессенджерах, то среди популярных фраз, согласно информации ЦБ, следующие:

«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»; «Это ты на фото?»; «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

«Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону — просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения», — отметили в Банке России.

В ЦБ также посоветовали для дополнительной защиты предложить родителям подключить сервис второй руки — так вы появится возможность даже дистанционно вовремя остановить перевод денег мошенникам.