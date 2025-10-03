В Кимовске Тульской области открыли модельную библиотеку

Межпоселенческую центральную районную модельную библиотеку (МЦРБ) нового поколения открыли 30 сентября в Кимовске Тульской области. Ее модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Кимовского района.
В 2024 году Кимовская МЦРБ стала победителем конкурсного отбора и получила на модернизацию 15 млн рублей. Благодаря этому в ней обновили интерьеры, установили белые книжные стеллажи, удобные диваны, кресла и пуфы. Теперь в учреждении есть оригинально оформленный детский уголок, комфортные пространства для чтения, работы, творчества и досуга. Оборудованы VR-зона, компьютерные места с 3D-принтером, конференц-зал с ноутбуками, современная мультимедиатехника для мероприятий и мастер-классов. Пространство стало удобным для семейного отдыха, для работы с проектами и для культурных встреч.
Особое внимание уделено созданию доступной среды. В учреждении оборудован санузел для маломобильных граждан, установлены поручни и расширенные проходы для инвалидных колясок.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.