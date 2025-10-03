В Кимовске Тульской области открыли модельную библиотеку

В 2024 году Кимовская МЦРБ стала победителем конкурсного отбора и получила на модернизацию 15 млн рублей. Благодаря этому в ней обновили интерьеры, установили белые книжные стеллажи, удобные диваны, кресла и пуфы. Теперь в учреждении есть оригинально оформленный детский уголок, комфортные пространства для чтения, работы, творчества и досуга. Оборудованы VR-зона, компьютерные места с 3D-принтером, конференц-зал с ноутбуками, современная мультимедиатехника для мероприятий и мастер-классов. Пространство стало удобным для семейного отдыха, для работы с проектами и для культурных встреч.