Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские учителя воспитывают настоящих патриотов, заявил Чернышенко

Чернышенко: российские учителя воспитывают настоящих патриотов страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские учителя воспитывают настоящих патриотов страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящих патриотов и замечательных людей нашей страны», — сказал зампред правительства на церемонии награждения Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025».

Чернышенко добавил, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» система образования страны становится лучше, современнее и эффективнее.

«Уверен, что впереди нас ждут отличные открытия, замечательные умные ученики», — заключил вице-премьер.

В России 5 октября будет отмечаться День учителя.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше