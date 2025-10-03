Российские учителя воспитывают настоящих патриотов, заявил Чернышенко

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские учителя воспитывают настоящих патриотов страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящих патриотов и замечательных людей нашей страны», — сказал зампред правительства на церемонии награждения Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025».
Чернышенко добавил, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» система образования страны становится лучше, современнее и эффективнее.
«Уверен, что впереди нас ждут отличные открытия, замечательные умные ученики», — заключил вице-премьер.
В России 5 октября будет отмечаться День учителя.
