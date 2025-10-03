Ричмонд
Жителей Башкирии предупредили о Telegram-канале, публикующем фейки о БПЛА

«Фактчекинг по-башкирски»: Telegram-канал «Радар Башкортостан» публикует фейки.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии предупредили о распространении дезинформации через Telegram-канал «Радар Башкортостан», который позиционирует себя как источник информации о воздушной обстановке.

Как сообщает Telegram-канал «Фактчекинг по-башкирски», сегодня «Радар Башкортостан» распространил ложную информацию о беспилотниках, направлявшихся в сторону Салавата. Однако компетентные органы подтвердили, что хоть профилактические меры безопасности и применялись, но фактов пролета БПЛА над территорией республики зафиксировано не было.

Сеть каналов «Радар» (включая «Радар. Москва», «Радар Башкортостан», «Радар Иваново» и другие), утверждает «Фактчекинг по-башкирски», является инструментом дезинформации, управляемым украинскими Центрами информационно-психологических операций.

Отмечается, что каналы этой сети используют тактику смешивания правды и лжи, активизируются во время кризисных ситуаций для усиления паники и накручивают аудиторию через массовые репосты из украинских чатов.

