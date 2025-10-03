В Твери прошел форум «Социальные лидеры нового поколения»

Форум «Социальные лидеры нового поколения» состоялся 30 сентября в информационно-библиотечном центре Тверского государственного университета в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Спикерами форума выступили эксперты в сфере добровольчества и благотворительности, специалисты высших учебных заведений, некоммерческих и коммерческих организаций. Они рассказали молодежи, как воплотить в жизнь проекты, направленные на решение социально значимых задач в регионе.
Также для участников форума провели мастер-класс «Как идею превратить в проект?» и воркшоп «Где и как найти финансирование на социальный проект?». На тренинге «Личный бренд, или Путь героя» был представлен опыт самопрезентации, на интерактивной площадке «СМИ, формирующие мышление» — роль медиа в реализации проектов.
Также состоялись презентации социальных инициатив. Например, проект «Волонтеры успеха» по подготовке добровольцев, приложение «Помощник Дима», направленное на создание базы данных о культурных и исторических площадках Твери, приложение «Спорт-тур» для организации сборов и спортивных мероприятий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.