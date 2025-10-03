Страны СНГ обсудили реализацию нормирования труда на 2026−2030 годы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проектов плана основных мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества государств — участников СНГ в области нормирования труда на 2026−2030 годы и решения Экономического совета СНГ по данному вопросу состоялось 2 октября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
Участники рассмотрели поступившие от государств замечания и по итогам обсуждения согласовали проекты документов. В установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ.
Напомним, что взаимодействие государств — участников СНГ в области нормирования труда реализуется в соответствии с Концептуальными основами сотрудничества стран СНГ в области нормирования труда, принятыми решением Экономического совета СНГ от 15 апреля 2011 года, и планами основных мероприятий по его реализации.
Проект плана, рассчитанный на 2026−2030 годы, станет продолжением аналогичного документа, который действует до конца 2025 года. Основные его задачи направлены на развитие национальных интернет-ресурсов в области нормирования труда, обмен информацией, регламентирующей порядок организации нормирования труда, актуализации норм труда, обучение и повышение квалификации кадров в данной сфере, проведение совместных исследований по разработке концептуальных подходов к организации нормирования труда в условиях формирования общего рынка труда, проведение в странах Содружества тематических конференций и семинаров, издание сборников научно-практических статей.
Планируется, что координация работы по практической реализации плана будет осуществляться Консультативным Советом по труду, занятости и социальной защите населения.
Главными критериями эффективности реализации проекта плана станут совершенствование системы нормирования труда и результативное управление трудовыми ресурсами, направленными на повышение уровня производительности труда и конкурентоспособности экономик государств — участников СНГ. -0-