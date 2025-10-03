Страны СНГ обсудили реализацию нормирования труда на 2026−2030 годы

Проект плана, рассчитанный на 2026−2030 годы, станет продолжением аналогичного документа, который действует до конца 2025 года. Основные его задачи направлены на развитие национальных интернет-ресурсов в области нормирования труда, обмен информацией, регламентирующей порядок организации нормирования труда, актуализации норм труда, обучение и повышение квалификации кадров в данной сфере, проведение совместных исследований по разработке концептуальных подходов к организации нормирования труда в условиях формирования общего рынка труда, проведение в странах Содружества тематических конференций и семинаров, издание сборников научно-практических статей.