С начала года в Молдове на работе погибли 56 человек: Но их гораздо больше — работодатели часто скрывают такие случаи

С января по сентябрь 2025 года в Молдове произошло 515 несчастных случаев на производстве, из них 56 — со смертельным исходом. Для сравнения: за весь прошлый год было зарегистрировано 662 инцидента, в том числе 74 со смертельным исходом.
Эксперты предупреждают: ситуация усугубляется нехваткой трудовых инспекторов. На всю страну их около 60, и лишь треть занимается вопросами охраны труда. В Кишинёве и пригородах на тысячи предприятий приходится всего пять специалистов.
К тому же многие работодатели предпочитают скрывать инциденты, иногда с согласия пострадавших, чтобы избежать штрафов в размере от 15 000 до 20 000 леев.
Больше всего несчастных случаев зафиксировано в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, HoReCa и промышленности.
