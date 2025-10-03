Более 220 территорий благоустроили в Ивановской области с начала года

В Кохме работы провели во дворе на улице Дошкольной. Там уложили специальное резиновое покрытие на площадке для игры в футбол, волейбол и баскетбол, чтобы дети не травмировались. Ранее во дворе сделали детскую площадку, установили игровой комплекс, качели «Гнездо», балансир, спортивное оборудование, скамейки и урны. Всего за последние шесть лет в Кохме реализованы уже 43 проекта. Отметим, в благоустройстве территорий активное участие принимают инициативные группы местных жителей, которые предлагают проекты по улучшению дворов и общественных пространств.