Более 220 территорий благоустроили в Ивановской области с начала года

Благоустройство 224 общественных пространств завершили с начала этого года в Ивановской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего до конца года будут обновлены 254 территории, сообщили в правительстве региона.
В Кохме работы провели во дворе на улице Дошкольной. Там уложили специальное резиновое покрытие на площадке для игры в футбол, волейбол и баскетбол, чтобы дети не травмировались. Ранее во дворе сделали детскую площадку, установили игровой комплекс, качели «Гнездо», балансир, спортивное оборудование, скамейки и урны. Всего за последние шесть лет в Кохме реализованы уже 43 проекта. Отметим, в благоустройстве территорий активное участие принимают инициативные группы местных жителей, которые предлагают проекты по улучшению дворов и общественных пространств.
Напомним, также недавно в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Шуе завершили второй этап благоустройства прибрежной зоны реки Тезы. Там обустроили настил с ограждениями, сделали уличное освещение и видеонаблюдение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.