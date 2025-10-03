Фестиваль в Смоленске собрал 160 юных артистов из России и Белоруссии

Фестиваль творчества детей и молодежи Союзного государства «Под одним небом» прошел в Смоленске с 19 по 21 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В нем приняли участие 160 юных артистов из России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Конкурсный отбор на фестиваль проходил в ходе одноименного проекта Движения первых. На мероприятии участники продемонстрировали свои способности в вокале, хореографии, киноискусстве и КВН. Лучшие выступления показали на гала-концерте, который прошел в заключительный день. Основными площадками фестиваля стали гостиница «Арена», школа № 17 имени Героя Российской Федерации А. Б. Буханова и Смоленский государственный институт искусств.
Программа мероприятия включала в себя также образовательный форум, концерт «Ожившие строки» в госпитале для военнослужащих и акции по передаче книг со шрифтом Брайля воспитанникам школы-интерната.
«Укрепляем взаимоотношения с братской Белоруссией во всех сферах, включая работу с детскими и молодежными организациями. Продолжим вместе с белорусскими коллегами работу над новыми совместными инициативами и проектами, чтобы общение смоленских детей с их белорусскими сверстниками становилось еще более активным и полезным», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.