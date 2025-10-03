Первая в мире воссозданная античная винодельня открылась на Тамани

«Воссоздание античной винодельни — это дань уважения нашей земле, которая дарила виноград и прекрасное вино и в древности, и в наше время. Это способ продемонстрировать, что у российского виноделия тоже древние корни… На мой взгляд, это уникальное в мире событие. 2500 лет назад, сто поколений здесь делали вино. Фактически, это портал времени… Благодаря тому, что археологи нам передали чертеж, мы постарались воссоздать все максимально близко, сантиметр в сантиметр», — сказал на церемонии открытия генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин.