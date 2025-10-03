В Черноярском округе Астраханской области прошла спартакиада пенсионеров

Межрегиональная спартакиада «Осенний марафон» состоялась в Черноярском округе Астраханской области в преддверии Международного дня пожилых людей. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социального развития и труда.
Спартакиада была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 5 команд из Черноярского и Енотаевского округов и Республики Калмыкии.
Программа включала в себя конкурс «Визитная карточка» и веселые старты. По итогам спартакиады первое место и переходящий кубок завоевала команда «Супер-Мы» из села Черный Яр, призерами стали команды «Витаминки С» из поселка Цаган Аман и «Вымпел» из села Соленое Займище. Также все участники соревнований получили дипломы, медали и памятные подарки.
Всего к спортивному мероприятию вместе с болельщиками присоединились более 100 пенсионеров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.