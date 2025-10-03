В Крыму завершили ремонт Амурской школы

Ремонт школы имени А. К. Чикаренко в селе Амурском Красногвардейского района Крыма завершили в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате совета министров республики.
В образовательном учреждении заменили инженерные системы, установили новые окна и двери, отремонтировали кровлю и фасад. Также обновили учебные классы, спортивный зал и столовую. В школе уже проходят занятия. Учащиеся и педагоги высоко оценили комфорт, безопасность и современное оборудование.
Напомним, всего в этом году в республике планируют завершить капитальный ремонт в 16 школах. Это позволит создать современные условия обучения для крымских школьников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.