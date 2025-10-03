В Архангельске разработали концепции научных фильмов и турмаршрутов

Еще одно направление трека «Популяризаторы» связано с разработкой научно-популярных турмаршрутов для молодых и активных. Участники предлагают в таком туре сочетать примерно поровну образование и развлечения. «Мы придумали интересную концепцию, в основе которой лежит экспедиция. Это, получается, будет одновременно и научный блок, но при этом мы не забываем, что это все-таки туризм и отдых, соответственно, 50% это все-таки развлекательный формат, — рассказала ТАСС студентка Московского педагогического государственного университета Ксения Павлова. — В Архангельске мы обязательно отправляемся в [музей под открытым небом] “Малые Корелы” и там мы предлагаем охоту за северным сиянием. Мы в Архангельске увидели северное сияние, я до этого нигде ни разу не видела, это такая фишка Архангельска».